GoPro推出首款無人機與最新攝影機
GoPro周一發表首款無人機以及兩款最新攝影機，預計10月上市。有鑑於去年推出的上一代攝影機銷售差強人意，GoPro期盼最新產品將重振旗鼓，帶領公司展現獲利。
GoPro最新旗艦攝影機Hero 5 Black主要針對極限運動用戶設計，另一款為體積較小、解析度較低的的入門機種Hero 5 Session，主要作為一般傳統用途，兩者皆強化內部功能，例如多種語言的聲控能力以及超高畫質影像。GoPro表示，新品較先前機種更容易操作，訂於10月2日推出。
GoPro以極限運動攝影機起家，外界如今聚焦此次推出的首款無人機「Karma」。GoPro表示，Karma預計10月23日開賣，售價799美元，強調其具備簡易搖桿以及觸控螢幕，還可折疊放在背包裡。GoPro執行長伍德曼（Nick Woodman）形容，「這是我們做過最令人振奮的產品」。
(工商)
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