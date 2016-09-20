哈雷時尚精品黑標概念店 進駐新光三越信義A11

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新光三越信義A11打出百貨一樓革命，針對哈雷機車粉絲在1樓開設首間Harley-Davidson時尚精品黑標概念店。（業者提供）

Harley-Davidson黑標服飾主打活力、具設計時尚感。（業者提供）

Harley-Davidson黑標服飾主打活力、具設計時尚感。（業者提供）

新光三越台北信義新天地A11主打品味生活，今天（20日）針對哈雷機車粉絲在1樓開設首間Harley-Davidson 時尚精品黑標概念店，獨賣哈雷Black Label精品服飾系列，開幕期間不限金額消費，可獲哈雷原廠空運來台的潮流運動水壺，數量有限，只送不賣。

有別於全台哈雷展示間，哈雷Black Label系列服飾主打活力、具設計時尚感；彈力合身剪裁及優異版型更修飾曲線，突顯俐落身型與騎士風尚；材質不論柔軟、硬挺皆講究貼身舒適，彰顯美式時尚潮流的自信風格。

秋季獨賣的限量男用皮衣使用頂級皮革製染而成，獨特淺褐色調的俐落剪裁加上經典時尚的設計，細緻的肩部縫線格紋，讓整體造型更為挺拔；限量女用皮衣是飽滿的褐色調，精緻的合身短版剪裁，綴以隱藏式口袋拉鍊，可完美呈現優雅線條。

(中時)