哈雷時尚精品黑標概念店 進駐新光三越信義A11
新光三越台北信義新天地A11主打品味生活，今天（20日）針對哈雷機車粉絲在1樓開設首間Harley-Davidson 時尚精品黑標概念店，獨賣哈雷Black Label精品服飾系列，開幕期間不限金額消費，可獲哈雷原廠空運來台的潮流運動水壺，數量有限，只送不賣。
有別於全台哈雷展示間，哈雷Black Label系列服飾主打活力、具設計時尚感；彈力合身剪裁及優異版型更修飾曲線，突顯俐落身型與騎士風尚；材質不論柔軟、硬挺皆講究貼身舒適，彰顯美式時尚潮流的自信風格。
秋季獨賣的限量男用皮衣使用頂級皮革製染而成，獨特淺褐色調的俐落剪裁加上經典時尚的設計，細緻的肩部縫線格紋，讓整體造型更為挺拔；限量女用皮衣是飽滿的褐色調，精緻的合身短版剪裁，綴以隱藏式口袋拉鍊，可完美呈現優雅線條。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。