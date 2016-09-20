人民日報發文炮轟：房價漲得不像樣

大陸房市邁入「金九銀十」，一掃去年的陰霾，8月房價漲翻天，再度震驚各界，中共黨媒《人民日報》都忍不住跳出來炮轟房價簡值是漲瘋了。為了抑制房價，大陸各地也都紛紛採取調控房地產政策，重啟限購或限貸的打房措施，依然壓不住民眾買房的熱情，導致這一波搶房的狂潮。《金融時報》更示警說，大陸房市泡沫化將勇冠全球。

(旺報)