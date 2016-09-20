寶可夢「末日景象」東京再現 網友：難得日本人集體不守規矩

東京台場也出現寶可夢「末日景象」，網友拍下影片並上傳至網路，引起熱議。（圖／翻攝自「ポケモンGO! やば映像」YouTube影音頻道）

手機遊戲寶可夢《Pokémon GO》掀起全世界一股抓「寶」熱潮，台灣許多民眾也對此熱衷不疲，今年8月北投公園湧入大批瘋狂玩家，還被美國《TIME》雜誌形容是「末日的景象」。近來，東京台場也發生百名玩家為抓稀有神奇寶貝，不顧警察警告，穿梭於馬路上，整段過程被人拍下PO網，讓網友直問，難得日本人集體不守規矩。

近來東京台場成為知名的抓寶熱點，一名網友日前就上傳一段當地湧入百名玩家的誇張影片；只見畫面中人潮直接穿梭在車陣當中，許多民眾更直接在車道上奔跑，相當危險，即使警察廣播制止，也無法阻止這些急欲抓寶的玩家們，場面宛如北投「末日景象」的翻版。

而該影片也被轉貼至「批踢踢實業坊」（PTT），有網友就表示，「很難得看到日本人集體這麼不守規矩。」「都2個月過去了…」「看起來還是北投比較猛！」不過也有人留言回應，認為日本是無法抗拒集團行為吧，不代表一定守規矩。

(中時電子報)