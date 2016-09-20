安迪山伯格配音《送子鳥》 眾星聚首尬「音」

送子鳥「朱尼爾」與人類小麗一起遞送寶寶。（華納提供）

安迪山伯格在動畫《送子鳥》中為送子鳥一哥「朱尼爾」配音，原本只以為是幫一部喜劇動畫配音，卻發現在無數的笑聲後，意外發現導演想要傳遞家人團聚的幸福概念。

通常演員在從事配音工作時，都是一個人在錄音室裡面與導演搭配，導演決定你喜怒哀樂，不過安迪山伯格說：「但是《送子鳥》導演尼可拉斯史托勒不一樣，他把所有對戲的演員們聚在一塊，一起演出、一起配音。那種感覺很真實，我們可以明確地捕捉並感受對方的情緒！」也因此激盪出很多原本導演沒有想到的情節。

安迪山伯格說：「這部作品很能夠引起人們在情感上的共鳴，無論你是為人父母或是小孩，甚至是單身一個人，它都在喚醒你對『家』與『家人』的渴望。」導演尼可拉斯史托勒說：「朱尼爾的事業成功，卻一直在不知不覺中忍耐著寂寞。身為送子鳥山中唯一的人類，小麗積極樂觀地想要融入這個群體，但是她的心中也想找到自己的家人。納特的父母親工作太過繁忙，讓納特想要有一個弟弟陪他一起玩的想法，不論是哪一個角色，他們都在尋找自己的『家人』。」最後導演尼可拉斯說：「家人不需要是相同血脈，而是與我們擁有共同信念的人，這也是我們創作這部電影最希望傳達出的訊息。」

故事敘述一隻認真勤奮的送子鳥「朱尼爾」，牠年輕、有衝勁，送貨績效超高，積極努力地想要出人頭地，贏得老闆「夯董」的賞識。而牠也的確讓夯董注意到了。夯董決定讓朱尼爾接替自己的位子，但是在此之前，他要朱尼爾將送子鳥山上唯一的人類「小麗」裁撤掉。這是牠取得老闆信任的第一份命令，但是善良的朱尼爾始終不忍心說出口，反而給了她一份冷門的收發工作，也讓她永遠不要出現在夯董的面前。

本以為這樣作可以達到雙贏的目的，卻沒想到就在上班的第一天，小麗收到人類少年納特的來信，竟然意外啟動了多年沒有使用的嬰兒製造機，製作出一個可愛的女嬰，這對朱尼爾來說可是大大的不妙！牠要在最短的時間內與小麗將這個出包貨送出去，以免自己的升官計劃泡湯！這個看似簡單的遞送寶寶的計劃，落在從來沒有遞送過嬰兒的朱尼爾與小麗，將會遇上未知的困難與險阻。電影10月7日在台上映。

(中時)