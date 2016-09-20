惠英紅挑戰失智患者 源於對媽的愧疚

惠英紅挑戰演出失智患者。（華映提供）

溫暖香港電影《幸運是我》是香港少見的溫馨題材，特別邀請實力派女星惠英紅演出逐漸失去記憶力的失智症患者，惠英紅因母親也受失智症之苦十多年，讓她對角色特別有感觸，她說：「演這部戲，我有更多了一份使命感，希望可以讓更多觀眾了解這種病。」

《幸運是我》的導演羅耀輝是香港知名編劇，《幸》片是他個人第一部執導的長片，他決定挑一部關於失智症的小品題材，「逐漸了解這個病才會發現，最辛苦的不是生病的人，而是照顧他的親人，就想寫一部患了失智症的老人遇上一個年輕人，這兩個人之間會發展出什麼樣的故事。」更決定邀請知名女星惠英紅及曾演出《破風》的香港潛力小生陳家樂共同合作演出。

羅輝耀特別邀請實力派女星惠紅英演出，惠英紅是香港知名武打女星，但近年演技早已廣獲肯定，曾經二度獲得香港金像獎影后及金馬獎最佳女配角的殊榮，惠英紅接到劇本時非常驚喜，她說：「我對這種疾病很熟悉，因為我媽媽也得了這個病十多年。」所以她不用特別花時間觀察病人揣摩角色，因為她照顧了媽媽十幾年。

惠英紅說：「當初家人不太在意媽媽記憶力變差，以為只是老了，拖了好久才去醫院檢查，才發現是失智症，但病情已經惡化了。」因此讓她感到十分內疚，更讓她接演這個角色多了一份使命感，希望觀眾可以更關心身邊的人，「多了解這個病，雖然沒有方法可以治癒，但及早治療可以延緩病症的。」

惠英紅透露平日觀察母親的一舉一動，走路、拿東西、想事情的模樣，她可以照著演出，但她表示病患內心在想些什麼，就連照顧十多年的親人也不能完全了解，「我媽媽就只記得自己早年受苦的日子，像是逃離文革、當童養媳的生活，也讓她的情緒比較負面一點，所以和家人的磨擦會多一些啊！」

9月是國際失智月，天主教失智老人基金會也特別與電影公司在in89豪華數位影城舉辦《幸運是我》的特映會，基金會副執行長陳麗華表示現在每3秒就會新增1位失智個案，全球已有4700萬人罹患此疾病，而台灣失智人口已達24萬人，可說快是「談智色變」，然而失智並不代表長者必須逐漸失去一切記憶與智慧，透過適當的團體設計與動力、實作及分享，協助參與者重拾生活自主的動機，便可為患者打造更好的生活品質。

《幸運是我》將安排在《港片大排檔》中，於11月26日正式上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方粉絲團查詢。

(中時)