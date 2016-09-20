微型保險 守護花蓮萬榮鄉民
花蓮縣萬榮鄉公所與南山人壽保險公司在今年5月簽訂契約合作推動「南山人壽集體投保型微型傷害保險」，只要設籍萬榮鄉並具有原住民身分，年齡自15歲起至75歲止，納保的民眾一年保費僅324元，便可以享有理賠保額最高50萬的意外身故保險金或殘廢保險金，而且，民眾的保費是由南山人壽慈善基金會所捐贈，民眾不用負擔任何保費。
萬榮鄉公所表示，微型保險在各村陸續推動，截至8月底萬榮鄉有3,132位民眾申請，8月時，有一位已投保的鄉民因地面濕滑不慎滑倒，導致頭部重擊顱內出血身亡，家裡清寒並無留有任何積蓄，還好在9月8日也審核通過50萬元的理賠金，讓家裡得到照顧，家屬對此都感到十分欣慰。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。