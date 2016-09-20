微型保險 守護花蓮萬榮鄉民

萬榮鄉推動微型保險，守護鄉民。（楊漢聲攝）

花蓮縣萬榮鄉公所與南山人壽保險公司在今年5月簽訂契約合作推動「南山人壽集體投保型微型傷害保險」，只要設籍萬榮鄉並具有原住民身分，年齡自15歲起至75歲止，納保的民眾一年保費僅324元，便可以享有理賠保額最高50萬的意外身故保險金或殘廢保險金，而且，民眾的保費是由南山人壽慈善基金會所捐贈，民眾不用負擔任何保費。

萬榮鄉公所表示，微型保險在各村陸續推動，截至8月底萬榮鄉有3,132位民眾申請，8月時，有一位已投保的鄉民因地面濕滑不慎滑倒，導致頭部重擊顱內出血身亡，家裡清寒並無留有任何積蓄，還好在9月8日也審核通過50萬元的理賠金，讓家裡得到照顧，家屬對此都感到十分欣慰。

(中時)