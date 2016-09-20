假交友真詐財 陸警破詐騙集團

大陸浙江省寧波江北區公安分局近日破獲1起特大網路詐騙案，共抓獲犯罪嫌疑人93名，其中33名已被採取刑事強制措施。該案的騙徒註冊了公司，還以男性假裝女網友，以SOP詐騙話術範本作聊天指導，一步步套取錢財。

澎湃新聞網19日報導，寧波某大學楊姓研究生報警稱，今年5月，他被網路上認識的盧姓女友騙1880元（人民幣，下同）。

楊姓學生說，盧姓女子在網路上的頭像模樣可愛，兩人經過幾天聊天後，感情迅速升溫。盧女自稱是上海人，經營著一家淘寶店鋪，主營男裝，提出讓楊男經營淘寶店鋪，得先花1880元加盟鄭州天桔電子商務有限公司。

但一段時間下來，該公司客服先後要他匯各種款項，如設置情侶連結需繳納3000元，做店鋪推廣需繳納2980元，而其承諾的淘寶店卻一直沒有經營起來。楊男這才意識到受騙。

警方表示，這是一個以桃色陷阱為誘餌，以淘寶店加盟為號召的網路詐騙集團，其集團成員位於河南省鄭州市某商務大廈。7月7日，江北警方組織百餘警力收網，一舉搗毀該詐騙公司，當場扣押作案電腦100餘台，先後抓獲犯罪嫌疑人共93名。該集團從去年7月開始詐騙，在1年時間內涉案金額高達600萬元。

(旺報)