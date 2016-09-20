柬埔寨將台嫌遣陸 陸委會嚴正抗議

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針對在柬埔寨13名涉案國人被遣送至中國大陸，陸委會今天提出嚴正抗議，並呼籲陸方摒除成見，透過雙方溝通與對話機制，共謀妥善因應之道。

柬埔寨在今年8月30日破獲跨國電信詐騙案，逮捕64名犯嫌，其中包含13名台灣民眾。柬國政府20日將13名台灣民眾遣送至中國大陸。行政院大陸委員會傍晚發布新聞稿，表達嚴正抗議。

陸委會指出，之前已透過兩岸聯繫管道向陸方提出要求，讓13名國人返回台灣依法處理，不得強押至大陸。不料，13名國人仍被強押往大陸後，陸委會即再向陸方表達深切遺憾，並提出嚴正抗議。

陸委會認為，陸方這種片面作為不僅損害兩岸合作與信賴基礎，也漠視台灣方面的訴求，更嚴重斲傷台灣民眾情感。

陸委會說，陸方應依兩岸司法互助協議規定，儘速完成人身自由限制通報，並保障國人在陸相關司法權益；本於人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜。

陸委會呼籲陸方摒除成見，在既有的合作基礎上，透過雙方良性溝通與充分對話，共謀妥善因應之道，才能保障兩岸人民的權益與福祉。

另對於已被遣送至大陸的涉案國人，陸委會說，政府也將持續努力與陸方溝通，爭取將相關人員送回台灣依法偵審。1050920

(中央社)