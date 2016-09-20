蘭嶼鬧油荒！中油將租小漁船送油救急
台東富岡港淤砂嚴重無法行駛貨輪，導致蘭嶼出現斷油危機。中油晚間表示，已協調海巡署船隻幫忙拖運油料，並會租借小型漁船載送。假設這些方案臨時生變，也備妥用飛機載小桶輕柴油先空降方案，「保證明天一定送達。」
目前蘭嶼唯一加油站汽油僅剩2到3天存量。中油對當地民眾限制加油，汽車最多加300元、機車100元。
對於蘭嶼鄉公所盼儘速解決油荒問題，中油副總張瑞宗說，經由跨部協調，明天將借調海巡署船隻拖運，另租借小型漁船從金樽漁港載油料出發，將油料送到蘭嶼加油站。假設這些都有問題，中油也有租飛機，先載運小型輕柴油桶方式過去備案。
(中時)
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