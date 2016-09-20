莫蘭蒂狂掃金門 珠山大道公宮「沒事」！
莫蘭蒂17級強風狂掃金門，珠山傳統聚落倒塌、受損林木甚多，所幸斥資千餘萬元修建，被指為當地60來「修舊如舊」代表作的大道公宮，僅遭到輕微損害。金門國家公園管理處已完成勘查，將盡快派員進行環境復原作業。
莫蘭蒂颱風重創金門，全島12大傳統聚落受災不一，已有600餘年歷史的珠山聚落，災情以風倒樹木為主，尤其是地勢高亢的珠山公園，更是橫七豎八，一片狼藉的凌亂景況。
還好已有250餘年歷史，做為聚落的信仰中心，至今仍保存鐫刻清乾隆辛巳年（1761）、嘉慶戊辰年（1808）的大、小石香爐各1座，並有同治12年（1873）嵌壁捐款芳名錄的「大道公宮」，並未遭遇風災破壞，僅泥塑剪黏作品崩落，另有一些屋瓦受損而已。
這座被譽為金門當地60來「修舊如舊」代表作的廟宇，2009年鳩工展開民國以來第5次大修，除保留原始石材構件外，並遠自越南、寮國進口珍貴檜木、柚木，聘請台灣傳統工匠群長駐施作。這次強颱狂飆全島，「大道公宮」幾乎安然無恙，村民都說保生大帝神威顯赫，庇佑鄉親的安全。
金門國家公園西區管理站主任蔡立安表示，該處已在昨日下午會同珠山社區發展協會理事長薛祖耀等人實地勘查，將動員人力、機具打通遭林木堵塞的環山路，同時盡快進行環境復原，以確保村民和遊客的安全。
(中時)
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