勞勃狄尼洛、茱麗葉畢諾許 金馬影展對上街貓

《遇見街貓BOB》的同名貓咪本尊現身說法,有超萌演出。(金馬影展提供)

勞勃狄尼洛、伊森霍克、茱麗葉畢諾許、蘿拉鄧、蜜雪兒威廉斯、克莉絲汀史都華、貝芮妮絲貝喬、尼可拉斯凱吉、威廉達佛、史蒂夫庫根、傑哈德巴狄厄、托尼瑟維洛等12位歐美影帝影后,今年都有新片參加金馬影展,不過和他們拼吸睛度的竟然只是「一隻貓」!

法國大滿貫影后茱麗葉畢諾許在入選坎城正式競賽的《魔愛食人灣》(Slack Bay)首度展現極度瘋狂的演出,還會飛天遁地,令人噴飯。蘿拉鄧、蜜雪兒威廉斯、克莉絲汀史都華三代女星則在《屬於她們的片刻》(Certain Women)互飆演技,堪稱今年最動人的女性詩篇。演過《大藝術家》的坎城影后貝芮妮絲貝喬在《愛過了》(After Love)詮釋明明離了婚卻被迫繼續與前夫同住一個屋簷下的女子,好演技也是令人目不轉睛。

不只影后們的演出動人,好萊塢巨星也使出渾身解數,包括勞勃狄尼洛重返拳擊舞台、改編巴拿馬傳奇拳手羅伯特杜蘭生平的《光榮擂台》(Hands of Stone);伊森霍克化身傳奇爵士音樂家查特貝克的《生為藍調》(Born to Be Blue),被看好大有機會問鼎奧斯卡;《美國舞男》導演保羅許瑞德的新作《狗咬狗》(Dog Eat Dog)則讓奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉、威廉達佛一展老薑的嗆辣,極為過癮。

贏得柏林影展電影大觀單元觀眾票選獎的《殺了七個人之前》(Shepherds and Butchers),讓英國男星史蒂夫庫根一反搞笑形象,帶領觀眾重返南非版的少年殺人事件;法國國寶級影帝傑哈德巴狄厄的《環法心節奏》(French Tour),將饒舌音樂、藝術畫作和移民議題結合成一段感人肺腑的公路之旅;《絕美之城》瀟灑迷人的中年紳士托尼瑟維洛,在《告解高峰會》(The Confession)搖身一變成為握有重要證據的神祕僧侶。然而眾家影帝影后要面對的最大對手,竟是《遇見街貓BOB》(A Street Cat Named Bob)的同名貓咪,本尊現身說法,魅力十足,超萌的演出,令人難以抵抗。

另外兩位不同世代的女神,不約而同成了紀錄片導演。包括蒂妲絲雲頓紀錄英國著名作家、畫家與藝評家約翰伯格的《約翰伯格四季肖像》(The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger);初為人母的梅蘭妮洛宏在《明日進行曲》(Tomorrow)走訪全球,為下一代發聲,深入淺出的精闢內容,不僅贏得法國凱薩獎最佳紀錄片,更成為法國最賣座的紀錄片。

