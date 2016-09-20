勞勃狄尼洛、茱麗葉畢諾許 金馬影展對上街貓

《遇見街貓BOB》的同名貓咪本尊現身說法，有超萌演出。（金馬影展提供）

勞勃狄尼洛、伊森霍克、茱麗葉畢諾許、蘿拉鄧、蜜雪兒威廉斯、克莉絲汀史都華、貝芮妮絲貝喬、尼可拉斯凱吉、威廉達佛、史蒂夫庫根、傑哈德巴狄厄、托尼瑟維洛等12位歐美影帝影后，今年都有新片參加金馬影展，不過和他們拼吸睛度的竟然只是「一隻貓」！

法國大滿貫影后茱麗葉畢諾許在入選坎城正式競賽的《魔愛食人灣》（Slack Bay）首度展現極度瘋狂的演出，還會飛天遁地，令人噴飯。蘿拉鄧、蜜雪兒威廉斯、克莉絲汀史都華三代女星則在《屬於她們的片刻》（Certain Women）互飆演技，堪稱今年最動人的女性詩篇。演過《大藝術家》的坎城影后貝芮妮絲貝喬在《愛過了》（After Love）詮釋明明離了婚卻被迫繼續與前夫同住一個屋簷下的女子，好演技也是令人目不轉睛。

不只影后們的演出動人，好萊塢巨星也使出渾身解數，包括勞勃狄尼洛重返拳擊舞台、改編巴拿馬傳奇拳手羅伯特杜蘭生平的《光榮擂台》（Hands of Stone）；伊森霍克化身傳奇爵士音樂家查特貝克的《生為藍調》（Born to Be Blue），被看好大有機會問鼎奧斯卡；《美國舞男》導演保羅許瑞德的新作《狗咬狗》（Dog Eat Dog）則讓奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉、威廉達佛一展老薑的嗆辣，極為過癮。

贏得柏林影展電影大觀單元觀眾票選獎的《殺了七個人之前》（Shepherds and Butchers），讓英國男星史蒂夫庫根一反搞笑形象，帶領觀眾重返南非版的少年殺人事件；法國國寶級影帝傑哈德巴狄厄的《環法心節奏》（French Tour），將饒舌音樂、藝術畫作和移民議題結合成一段感人肺腑的公路之旅；《絕美之城》瀟灑迷人的中年紳士托尼瑟維洛，在《告解高峰會》（The Confession）搖身一變成為握有重要證據的神祕僧侶。然而眾家影帝影后要面對的最大對手，竟是《遇見街貓BOB》（A Street Cat Named Bob）的同名貓咪，本尊現身說法，魅力十足，超萌的演出，令人難以抵抗。

另外兩位不同世代的女神，不約而同成了紀錄片導演。包括蒂妲絲雲頓紀錄英國著名作家、畫家與藝評家約翰伯格的《約翰伯格四季肖像》（The Seasons in Quincy: Four Portraits of John Berger）；初為人母的梅蘭妮洛宏在《明日進行曲》（Tomorrow）走訪全球，為下一代發聲，深入淺出的精闢內容，不僅贏得法國凱薩獎最佳紀錄片，更成為法國最賣座的紀錄片。

(中時)