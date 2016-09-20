泰拉姬韓森演女數學家 變身太空總署功臣

《關鍵少數》描述在美國太空總署工作的黑人女性。（福斯提供）

一樁眾人皆知的歷史事件，背後卻藏著不為人知的祕密奉獻！電影《關鍵少數》描述三位在美國太空總署工作的黑人女性，於1960年代美國、蘇聯在太空的競爭依舊膠著時，憑著卓越超凡的數學知識，將太空人約翰葛倫（John Glenn）送上太空成功繞行地球，也讓美國從此站穩太空探險世界先驅的地位。而「種族」與「性別」的現實標籤，卻使得她們在當時只能退居幕後默默付出，直到今天電影拍成，才重新肯定了她們早就應得的功勞。

女主角凱薩琳強生（Katherine Johnson）由憑著美劇《嘻哈帝國》拿下金球獎戲劇類電視劇集最佳女角的塔拉吉P.韓森（Taraji P. Henson）飾演，不同於影集中的豔光四射，塔拉吉收起張狂，精準詮釋60年代一位獨自扶養三個小孩的全職媽媽，樸實、認真、每項上級長官交代的任務一定做好做滿，即便工作上遇到不公平待遇也都靜靜隱忍的中年婦女。從小展現數學天賦的她，最終成為約翰葛倫踏進太空船前唯一指名確認其軌道計算的工作人員。

與其一起共患難的兩位同事一位是桃樂斯范恩（Dorothy Vaughn），由奧斯卡最佳女配角得主奧塔薇亞史班森（Octavia Spencer）飾演，如同其得獎作品《姊妹》中飾演努力幫傭求生愛做派的米妮傑克森，奧塔薇亞於訪問時提到這次這個實質上帶領整個太空總署西區電腦專家團隊，卻在名義上遲遲無法得到上層許可拿到相襯主管職稱的角色時表示：「我常常飾演這種悄無聲息的女人，她們為家庭為社會的付出，往往不被看見或認同，這也是我毅然決然接下這些角色的主因，我希望她們能讓大家看見」。

另一位瑪莉傑克森（Mary Jackson）則是由美國知名節奏藍調女伶賈奈兒夢內（Janelle Monáe）飾演。據塔拉吉的形容，她就是三人組中的嗆火小辣椒，在她的音樂MV中常常以西裝加領帶男裝造型示人，即便這次在電影中則穿起符合年代的淑女連身裙，依舊壓不住這個角色為自己的權益發聲、為了想進到全白人的學校念書不惜與法官槓上、最終也成功成為打造太空船工程師的強韌本質。

另外卡司還包括跨世代才子凱文科斯納（Kevin Costner），在電影中飾演只求任務達成，拿起鐵鎚大力敲碎一切種族、性別等偏見的太空人繞行地球任務主任。曾在《終極保鑣》中飾演惠妮休斯頓（Whitney Houston）貼身保鑣的他，儼然成為捍衛黑人女性的最佳守護男神。

影片還集結包括坎城影后克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），在電影中扮演明明隱約也覺得不合理卻被上頭壓迫，只好同樣對底下的黑人團隊給予不平等對待的主管；以及憑《宅男行不行》拿下金球獎音樂或喜劇類電視劇集最佳男主角的吉姆帕森斯（Jim Parsons），現實生活中早已出櫃的他，卻在電影中飾演極度保守，不管在種族或性別的議題上都嚴重歧視的太空任務同事，挑戰極大。

《關鍵少數》英文片名「Hidden Figures」其實有兩層涵義，除了是代表隱身在幕後的三位女性數學家外，同時也是為了算出精密太空船運行軌道，電腦計算不出需要靠人腦來計算的數字。幕前眾影帝影后互飆演技，幕後更有為動畫《神偷奶爸2》寫出主題曲「Happy」的菲董（Pharrell Williams）為電影量身打造配樂，今晚發布的電影預告中便可以搶先聽。電影將於明年1月13-15日映演口碑場、1月27日農曆新年除夕正式上映。

(中時)