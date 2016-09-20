詐騙名牌行李箱牟利 少將子判刑1年10月

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少將之子陳世揚，近年從台中行騙到台北，去年3月及9月間，他分別以要幫旅行社代租行李箱，向「飛租不可」等店家租了50只高價的行李箱後，低價變賣牟利。士林地院審理後，依詐欺罪將陳判處應執行有期徒刑1年10月，全案可上訴。

26歲的陳世揚、改名陳文華，不僅騙行李箱變賣，還以承租相機、高價攝影器材的手法，同樣變現牟利，甚至口袋沒有錢，故意住五星級飯店，事後再由父母出面善後。

判決指出，去年3月間，陳向「飛租不可」其他分店承租9只行李箱變賣牟利，事後更欺騙店家箱子遭留置，須拿錢贖回，再騙了店家1萬6500元。

去年9月初，陳再謊稱要幫旅行團租行李箱，連續租了41只、價值118萬元的行李箱，並將其中33只，以27萬多元低價變賣。

士院審理後認為，陳正值壯年，竟然以詐術賺取暴利，至今仍無法賠償被害人損失，雖然犯後坦承罪行，但已破壞人際互信基礎，判處應執行有期徒刑1年10月。

(中時)