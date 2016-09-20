地中海沉船再有新發現 挖到2千年人骨
「自然」期刊今天指出，考古學家在地中海一艘沉船中發現有2000年歷史的人類遺骸，這艘失事商船藏有最精細的科技，一個齒輪機械裝置。
法新社及科學新聞網站Phys.org報導，根據自然期刊，此遺骸上月31日在希臘安提基瑟拉島（Antikythera）外海被發現，若能取得DNA，可能揭開關於此遺骸身分的線索。
這副骨骸令人意外地保存完整，包括部分頭顱、2個手臂骨頭、數個肋骨、2個股骨，也可能解開這艘西元前一世紀知名商船蘊藏的祕密。這艘船當時可能因暴風雨而沉沒。
丹麥自然史博物館（Denmark Museum of Natural History）古代DNA分析專家施若德（Hannes Schroeder）表示，第一眼看來，顯示這個遺骸來自一名年輕人。
他告訴自然期刊：「這看來不像已有2000年歷史的骨頭。」
這艘沉船位於距水面近50公尺處，1900年由海綿潛水夫首次發現。
船上的大發現是西元前2世紀的裝置安提基瑟拉儀（Antikythera Mechanism），也被稱為全球最老的電腦。
這個高度複雜裝置由約40個銅製嵌齒和齒輪組成，被用來追蹤太陽系的循環。精細度類似的天文鐘1500年後才在歐洲問世。（譯者：中央社蔡佳伶）1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。