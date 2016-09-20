地中海沉船再有新發現 挖到2千年人骨

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「自然」期刊今天指出，考古學家在地中海一艘沉船中發現有2000年歷史的人類遺骸，這艘失事商船藏有最精細的科技，一個齒輪機械裝置。

法新社及科學新聞網站Phys.org報導，根據自然期刊，此遺骸上月31日在希臘安提基瑟拉島（Antikythera）外海被發現，若能取得DNA，可能揭開關於此遺骸身分的線索。

這副骨骸令人意外地保存完整，包括部分頭顱、2個手臂骨頭、數個肋骨、2個股骨，也可能解開這艘西元前一世紀知名商船蘊藏的祕密。這艘船當時可能因暴風雨而沉沒。

丹麥自然史博物館（Denmark Museum of Natural History）古代DNA分析專家施若德（Hannes Schroeder）表示，第一眼看來，顯示這個遺骸來自一名年輕人。

他告訴自然期刊：「這看來不像已有2000年歷史的骨頭。」

這艘沉船位於距水面近50公尺處，1900年由海綿潛水夫首次發現。

船上的大發現是西元前2世紀的裝置安提基瑟拉儀（Antikythera Mechanism），也被稱為全球最老的電腦。

這個高度複雜裝置由約40個銅製嵌齒和齒輪組成，被用來追蹤太陽系的循環。精細度類似的天文鐘1500年後才在歐洲問世。（譯者：中央社蔡佳伶）1050920

(中央社)