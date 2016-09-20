溫州行車記錄器 車不讓人可一鍵檢舉
中國大陸浙江省溫州市為規範汽機車行經斑馬線禮讓行人，交通警察將推動車輛安裝「一鍵車載舉報記錄儀（行車記錄器）」，民眾只要按一下按鈕，交警就可收到檢舉。
溫州都市報報導，溫州市交警支隊支隊長徐志宏在接聽市長專線時說，溫州市區路段已安裝自動拍照系統，僅今年8月份以來就已查處7000多起。
徐志宏說，接下來交警將逐步在計程車、公車上安裝「一鍵車載舉報記錄儀」。這種行車記錄器外觀與一般的行車記錄器差別不大，但擁有一鍵檢舉功能。在行車過程中如發現有車輛不禮讓斑馬線行人，只需按一下按鈕，交警後台就能接收到檢舉，方便快捷。
成功檢舉後，交警還會給予人民幣10元（約新台幣50元）獎勵。
徐志宏表示，電動機車在交通事故中的占比逐年增加，已成為交通安全重大隱憂。溫州去年發生200多起涉及電動車的死亡事故。交警部門今年曾對溫州市電動車交通守法率進行調查，結果顯示平均守法率僅67.5%。1050920
(中央社)
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