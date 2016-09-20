甘迺迪家族爆料 老布希將票投希拉蕊

甘迺迪家族一位知名成員說，共和黨籍前總統老布希（George H.W. Bush）向她透露，他打算在今年秋天的美國總統大選把票投給民主黨的希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。

美聯社報導，曾任馬里蘭州副州長的凱薩琳‧甘迺迪‧湯生（Kathleen Kennedy Townsend）昨天於個人臉書貼出一張她本人和老布希的照片，並表示：「總統告訴我他會投給希拉蕊！」

湯生後來向美國政治新聞機構Politico證實，她和老布希在緬因州見面時有過這段對話，Politico也分享湯生臉書貼文的截圖。

老布希的發言人麥格拉斯（Jim McGrath）聲明指出，這位92歲前總統的投票屬於個人隱私，老布希不會評論選戰。麥格拉斯稍後在推特表示，他「仍在查證」是否有人確認湯生的談話。

老布希之子傑布‧布希（Jeb Bush）在共和黨總統初選敗給川普（Donald Trump）後，老布希一直未表態支持川普。（譯者：中央社徐崇哲）1050920

(中央社)