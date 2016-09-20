《魔髮精靈》新預告 賈斯汀與安娜坎卓克深情對唱

賈斯汀及安娜坎卓克替《魔髮精靈》配音。（福斯提供）

夢工廠年度鉅作《魔髮精靈》20日再推出最後一支預告片。兩位主角賈斯汀及安娜坎卓克跟大家介紹《魔髮精靈》這個全新的故事，電影不僅有許多新歌，包含前陣子強佔全球各大的音樂排行榜的「Can’t Stop The Feeling」等，預告更將經典翻唱老歌「True Colors」，由賈斯汀與安娜坎卓克深情對唱版首度呈現。

兩人大談這是部探討尋找開心的電影，透過歡唱將喜悅傳遞給別人，是部非常溫馨、歡樂的喜劇歌舞動畫片。電影將於11月4日在台上映。

(中時)