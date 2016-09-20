大陸未來10年 將建造至少60座核電廠
大陸國家核電（SNPTC）副總經理鄭明光日前在倫敦的世界核協會會議中對路透表示，中國擬在未來10年當中興建超過60座核電廠，其中，未來5年將建造約30座核反應爐，之後的五年將興建更多座。
據指出，大陸主要核電企業－國家核電、中國核工業集團、中國廣核集團，將開始至少一年新建兩座核反應爐。
鄭明光表示，新建的60座核電廠將包括6至10座CAP1000堆型，也就是東芝西屋（Westinghouse）所製造的AP1000堆型中國版。首批新建的六座當中，將包括中核在浙江三門所建造的兩座新反應堆，西屋有望在明年初為該廠完成AP1000的頭兩個機組。
此外，國家核電將在山東海陽再建造兩座核反應爐，西屋將負責在當地建造兩座AP1000。中核還將在廣東陸豐建造兩座反應堆。
大陸國家能源局2016年將完成《能源體制革命戰略行動計畫（2016-2030年）》和《能源體制改革「十三五」規畫》編制工作，電力「十三五」規劃有望9月份推出。根據規劃，在能源供給革命領域，加快推進西南水電基地重大專案建設。組織實施核電重大專項，加快推進示範專案和示範工程建設。
(中時)
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