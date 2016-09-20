陸特斯拉自動駕駛車禍致死案 擇日再判

中國大陸一名23歲男子駕駛特斯拉汽車因車禍喪生，他的家人提告特斯拉公司，認為行銷人員誇大自動駕駛系統的能力。這起案件19日在北京開庭但未宣布裁決。

綜合中國中央電視台及車雲網報導，這起事故發生在今年1月，當時23歲的高雅寧在京港澳高速公路上開著特斯拉Model S，撞上前方車輛，當場死亡。這是美國電動車公司特斯拉在中國大陸出現的首起疑似自動駕駛致死車禍。

高雅寧的父親高巨斌透過行車記錄器發現，這輛車出事時處於定速狀態，應是自動駕駛功能開啟，但特斯拉認為車輛已損壞無從判斷。

高巨斌以「誘導用戶」為名起訴特斯拉中國銷售公司，認為對方在行銷和推廣中誇大了自動駕駛的功能。

報導並指出，特斯拉公司與高巨斌溝通時表示，將Autopilot的中文翻譯由「自動駕駛」改為「自動輔助駕駛」。

華爾街日報中文網報導，高雅寧家人的代表律師19日在法庭上表示，希望由第三方而非特斯拉來調查事故，高家要求特斯拉承認銷售人員誇大了自動輔助駕駛系統的能力，並就虛假宣傳公開道歉。

此外，高雅寧家人向特斯拉索賠人民幣1萬元的精神損失費。

北京市朝陽區人民法院沒有當庭宣布裁決，法院將根據調查結果再安排庭審。1050920

(中央社)