國際郵件走私36公斤安毒 日逮2名涉嫌台灣人
日媒報導，日本神奈川縣警方逮捕2名涉嫌用國際郵件，走私約36公斤安非他命（黑市價格約25億日圓，約新台幣7億6800萬元）的台灣人。這是日本緝毒至今，查獲到用國際郵件走私安毒最大量的一次。
這兩名台灣人是自稱在打工的51歲洪小玲和自稱卡車司機的32歲王凱正，他們涉嫌於今年8月12日，從台灣郵局用國際郵件寄出裝了約178個背包的13個瓦楞紙箱到日本，背包的底部藏了36公斤的安毒。
洪小玲自己從台灣寄出貨，9月7日兩人到神奈川橫濱市中區的飯店取貨時，被警方以違反毒品取締法的罪名當場逮捕。兩人若是走私成功，預定可獲得約80萬日圓（約新台幣24萬5千元）的酬勞。
辦案人員透露，橫濱海關川崎外郵辦事處檢查時包裹時發現有問題，而將背包裡的東西換掉後追蹤其下落。
不過，兩人接受偵訊時都否認涉嫌，並強調「對走私之事並不知情，只是單純進口背包到日本，不知道裡面藏了東西」等。日本警方認為此案背後可能隱藏著走私集團，目前正進一步追查中。
(中時)
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