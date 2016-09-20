婦人迷途 熱心警協助返家

景安派出所與里長尤敏玉熱心協助老婦返家。（葉書宏翻攝）

景安派出所與里長尤敏玉熱心協助老婦返家。（葉書宏翻攝）

景安派出所與里長尤敏玉熱心協助老婦返家。（葉書宏翻攝）

80歲婦人定期到雙和醫院就診，日前返家時因天昏暗，在新北市中和區中興街附近迷路，雙和醫院志工林小姐見狀，立即攔計程車陪同護送她至景安派出所，請警方協助處理。

景安派出所長蔡天瑞與警員陳煥諭受理報案，馬上到門口把老婦從計程車內扶下車，員警攙扶著老婦人ㄧ步一步的走進派出所內休息，因老婦人急著回家，從口袋拿出一張名片，說「我住在里長家附近」，員警馬上撥打中和復興里長電話，請里長協助處理。

里長尤敏玉走進派出所，老婦眉開眼笑的說，「我女兒來了。」里長也回應阿嬤，你怎麼會在這裡，我趕快送你回家，才不會讓你家人擔心。

尤敏玉表示，她們住在同一條巷子，老婦家裡的小孩都在工作，平常白天都是一個人，因為每天都看到阿嬤持著拐杖，ㄧ步一步的走到巷口買早餐，雖然短短不到百公尺的路程，阿嬤卻需要花費半小時的時間，非常堅強，都不要別人幫忙，就算是去醫院看病，也是自己一個人坐公車去看醫生。

(中時)