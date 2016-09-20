婦人迷途 熱心警協助返家
80歲婦人定期到雙和醫院就診，日前返家時因天昏暗，在新北市中和區中興街附近迷路，雙和醫院志工林小姐見狀，立即攔計程車陪同護送她至景安派出所，請警方協助處理。
景安派出所長蔡天瑞與警員陳煥諭受理報案，馬上到門口把老婦從計程車內扶下車，員警攙扶著老婦人ㄧ步一步的走進派出所內休息，因老婦人急著回家，從口袋拿出一張名片，說「我住在里長家附近」，員警馬上撥打中和復興里長電話，請里長協助處理。
里長尤敏玉走進派出所，老婦眉開眼笑的說，「我女兒來了。」里長也回應阿嬤，你怎麼會在這裡，我趕快送你回家，才不會讓你家人擔心。
尤敏玉表示，她們住在同一條巷子，老婦家裡的小孩都在工作，平常白天都是一個人，因為每天都看到阿嬤持著拐杖，ㄧ步一步的走到巷口買早餐，雖然短短不到百公尺的路程，阿嬤卻需要花費半小時的時間，非常堅強，都不要別人幫忙，就算是去醫院看病，也是自己一個人坐公車去看醫生。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。