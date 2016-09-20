陳金鋒雕像解套 「台灣巨砲」遮住贊助商

為平息爭議，桃猿球團與贊助商討論過後，以「台灣巨砲」牌子遮住贊助商字樣。（陳怡誠攝）

陳金鋒漢白玉雕像18日揭幕，斗大的廠商字樣挨批。（本報資料照）

Lamigo桃猿18日為陳金鋒舉行引退儀式，同時替贊助廠商為他打造的千萬漢白玉雕像揭幕，但這尊造價千萬的雕像亮相後卻引來外界批評，對此桃猿在20日先覆蓋上一塊「台灣巨砲」的牌子，遮蓋住原本「喧賓奪主」的贊助商字樣。

為向陳金鋒表達敬意，光隆生技斥資千萬打造陳金鋒雕像，但這尊雕像18日揭幕後卻飽受批評，除了臉部不像陳金鋒，下方斗大的「光隆海洋生技」字樣，做得比「陳金鋒」3個字更顯眼，引發爭議。

對於外界的批評，光隆生技和桃猿球團討論過後，也針對爭議處進行改善。桃猿20日在主場迎戰中信兄弟，賽前就可見雕像下方以一塊「台灣巨砲」的牌子蓋住贊助商字樣，但陳金鋒雕像的臉部表情不變。

(中時電子報)