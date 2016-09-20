陳金鋒雕像解套 「台灣巨砲」遮住贊助商
Lamigo桃猿18日為陳金鋒舉行引退儀式，同時替贊助廠商為他打造的千萬漢白玉雕像揭幕，但這尊造價千萬的雕像亮相後卻引來外界批評，對此桃猿在20日先覆蓋上一塊「台灣巨砲」的牌子，遮蓋住原本「喧賓奪主」的贊助商字樣。
為向陳金鋒表達敬意，光隆生技斥資千萬打造陳金鋒雕像，但這尊雕像18日揭幕後卻飽受批評，除了臉部不像陳金鋒，下方斗大的「光隆海洋生技」字樣，做得比「陳金鋒」3個字更顯眼，引發爭議。
對於外界的批評，光隆生技和桃猿球團討論過後，也針對爭議處進行改善。桃猿20日在主場迎戰中信兄弟，賽前就可見雕像下方以一塊「台灣巨砲」的牌子蓋住贊助商字樣，但陳金鋒雕像的臉部表情不變。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。