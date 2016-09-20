金門巨輪漏油汙染 海象欠佳無法修補
莫蘭蒂17級強風將停泊在廈門港外的4萬噸級貨輪「港泰台州」吹到金門古崗海邊，船底破損漏油汙染狀況，今（20）日已暫獲進一步控制，但海象欠佳無法進行修補，預定明天退潮時再做嘗試。
交通部航港局長謝謂君今就後續殘油抽除及船體移除作業，與陳福海縣長溝通協調，目前已確定對岸將由廈門市海事局做為聯繫窗口，協力執行救援作業。
由於「港泰台州」出現10度左右的傾斜，如果再有颱風來襲，恐怕更加嚴重，縣府認為首要工作是抽走船上25噸柴油、2.5噸潤滑油，以及70噸左右的油汙廢水，對岸最快明天派船過來勘查。
應變中心指揮官傅豫東今偕環保署顧問孫忠耀帶隊赴礁岩區清汙，預計2天內可全部完成。孫忠耀並2度率員潛水至船體左舷勘查破洞位置，但因風浪太大，海水混濁度甚高，能見度不到30公分，無法立即進行修補，預計明天退潮時再嘗試靠船修補。
應變中心指出，目前每天均監測事故現場水質，並由金門岸巡總隊巡視南面塔山以迄料羅海岸，今天並未見油汙狀況。縣府與航港局召開第4次應變會議，要求船舶代理人在明天中午以前提出救助作業計畫。
縣府指出，2001年大陸500噸級的「浙蒼機20號」在金門復國墩海域觸礁沉沒，船公司委託台灣海事公司就地拆解，即花費新台幣1千餘萬元，一旦「港泰台州」無法拖離，必須就地拆除，時間至少1年，費用也將十分龐大。
(中時)
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