新北市2016災害管理研討會登場 侯友宜主持開幕
為使新北市災害防救的政策與實務執行更加精進及提昇，於20日上午9時20分，在新北市政府行政大樓5樓507大型會議室舉行「新北市災害管理研討會」，由副市長侯友宜主持開幕典禮。
主辦單位特別邀請中央研究院李羅權所長進行「地震預報的挑戰」專題演講，接續由中央機關、國內學術界及產學界等領域災害防救專家，針對地震防災、災害管理、火場決策、大量傷患緊急救護及全災型應變機制等5大議題進行專題研討。
鑒於台灣地區山高坡陡、地質複雜脆弱，且位於環太平洋地震帶上，常年遭受水災、颱風、地震及土石流等天然災害威脅，近年來更因全球氣候變遷致使災害規模及頻率有顯著增加的趨勢，再加上環境資源的大量開發運用，導致災害發生的類型較以往更為複雜。
副市長侯友宜表示，為提供新北市民眾一個安全的生活環境，減低各類災害之災損與威脅，我們必須在災害防救工作上不斷的精進、持續的提昇，除了過去防救災事務經驗的累積，新北市政府更是持續強化災害管理及救災實務運作，並將其運用於第一線防救災工作上。藉由研討會相互的經驗學習及座談交流，期強化本市災害防救災效能，因應各類災害複雜的挑戰。
新北市政府消防局籌辦此次研討會，除了能讓各參與人員了解本市現階段災害管理於消防實務上的應用之外，更是向市民展現本府於精進各項防救災作為的努力，以及守護市民生命財產安全、建構安全家園的決心。
(中時)
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