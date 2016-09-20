太平島海域 海巡署發射擊通報

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Google Earth近日更新太平島衛星空照圖。（取自Google Earth）

繼Google Earth衛星地圖爆太平島機密軍事設施後，海巡署發出射擊通報，自 105 年 10 月 26 日始至 105 年 10 月 28 日，每日0800 至 21 00 時，射擊區域為南沙太平島環島海域，由ABCD四點連成之海域，分別為：

A點：北緯10 度 24 分 78 秒、東經：114 度 17 分 81 秒。

B點：北緯10 度 18 分 24 秒、東經：114 度 18 分 57 秒。

C點：北緯10 度 25 分 29 秒、東經：114 度 25 分 81 秒。

D點：北緯10 度 18 分 95 秒、東經：114 度 26 分 09 秒。

日前媒體報導，Google Earth最近更新的太平島衛星空照圖顯示，島上西北側海岸，新出現一處由4個巨型三爪型結構體。究竟該結構體為何物？駐守的海巡署低調回應，僅表示太平島相關設施事涉機密，不便對外回應。

(集團連線報導)