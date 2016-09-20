台導演崔震東電影 巴黎放映獲佳評

台灣電影「樓下的房客」是導演崔震東的首部長片作品，一推出就賣座。他說，身為導演，最有成就感的就是牽著觀眾的感覺走，下一部作品，他仍會專注拍出人性深處的東西。

第22屆巴黎怪奇影展（L’Etrange Festival）今年從來自各國的數百部片中，選出22部入圍長片類競賽，台灣今年的賣座片「樓下的房客」也是其一，這是崔震東首度執導的長片。

崔震東專為怪奇影展而來到巴黎，出席了兩場放映會，這也是「樓下的房客」首度在歐洲公開放映。

在首場放映會上，影展主辦單位特別介紹說，台灣電影一向寫實，很少有奇幻、推理元素，這部電影因此是個驚喜。

崔震東於巴黎受訪時也說，最令他高興的不只是「樓下的房客」票房賣座，而是很多台灣電影從業者發現，原來觀眾可以接受這種類型的電影，未來電影就有更多發展方向，不會只限於少數種類。

他說，要拍奇幻類型的影片，台灣的技術、特效、造型都不是問題，只是不敢嘗試，原因在於資金和市場，拍攝這類電影很花錢，若不開拓台灣以外的市場，很少人有把握去拍，但「樓下的房客」讓大家發現路可以更寬，這是好事。

他認為，台灣演員和觀眾，也許出於民族性，都比較保守，但年輕一代從小使用網路，較能接受多元事物，不會把對電影的注意力都放在身體裸露上，這無形中鼓勵演員甩開「脫是為了紅」的陳腐觀念，去做更大突破。

崔震東長期身處流行音樂領域，卻從年輕就有電影夢，也曾拍過音樂宣傳影片和短片解癮，現在「樓下的房客」正受歡迎，他已在構思下一部片，「我喜歡做大家不太去做的事，不一定是驚悚、情色，但仍會是推理、需要動腦筋的片，我想拍人性深處的東西」。

崔震東第一次執導就獲得票房上的成功，但他認為最有成就感的還是看到觀眾坐立不安、面紅耳赤、帶著沈重壓抑的情緒走出電影院的一刻，「做為導演，那是一種成功，牽著觀眾的感覺走，不管你喜不喜歡這個故事，都不得不否認被我影響了好久」。

崔震東在看美國導演大衛芬奇（David Fincher）的「控制」（Gone Girl）、「火線追緝令」（Seven）時，也體驗過這種情緒，他期許自己的電影風格以大衛芬奇為師，拍出人性的幽暗。

「樓下的房客」故事發生在一棟封閉的公寓內，場景單純，全靠情節推動，崔震東正計劃把這個故事改編成舞台劇，直接挑戰台下觀眾的反應。

「樓下的房客」最後未於怪奇影展得獎，但好些法國電影記者表示氣氛營造得很懸疑，給予佳評。1050920

(中央社)