廣州哀傷北極熊 購物中心不給搬家赴英

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中國大陸廣州購物中心海洋世界裡有隻名叫皮扎的北極熊，被關在幽暗環境中的牠看來憂傷、一臉絕望，淪為群眾拍照對象。活躍人士表示，皮扎能搬到英國動物園，但海洋世界今天說，「不需」外國干預。

法新社及香港自由新聞（Hong Kong Free Press）報導，總部設在香港的動物團體亞洲動物基金（Animals Asia）提出請願，呼籲廣州這個購物中心的海洋世界關閉，吸引50萬人連署。

皮扎的照片在社群媒體上廣泛流傳，牠躺在幽暗、無窗的檻舍內，無精打采，參觀群眾則紛紛拿起手機拍照。

活躍人士表示，英國約克郡野生動物園（Yorkshire Wildlife Park）願意收養皮扎，條件是不得以另隻北極熊取代牠，並說動物園不會為皮扎掏錢，因為「擔心費用被拿去買更多動物」。

不過約克郡野生動物園拒絕評論或證實這項說法，海洋世界業者則表示，沒收到關於收養這隻北極熊的聯繫，並說，「不需外國團體涉入」。（譯者：中央社蔡佳伶）1050920

(中央社)