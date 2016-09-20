8名恐怖份子潛入印控克什米爾被擊斃

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在印度控制的克什米爾烏里鎮（Uri）陸軍基地，遭恐怖份子攻擊造成18名士兵死亡後的兩天，印度陸軍今天在烏里鎮擊斃另8名意圖潛入的恐怖份子。

消息來源告訴「新德里電視台」（NDTV），有一個15人的恐怖份子團體意圖滲透進入克什米爾烏里鎮拉契普爾村（Lachipura）。

其中，8名恐怖份子在本地與印度陸軍巡邏隊伍交火，8名恐怖份子全遭擊斃。

「印度時報」（The Times of India）網站報導，今天稍早，巴基斯坦邊境部隊也違反停火協定，向沿著實際控制線（LoC）的印度軍隊哨站開火。

烏里鎮的印度陸軍基地18日才遭4名恐怖份子入侵攻擊，並造成18名基地士兵死亡。

印度初步調查認為，這4名恐怖份子屬於藏匿在巴基斯坦、接受巴國政府保護的「穆罕默德軍」成員，這個組織今年1月也曾對印度巴坦科空軍基地發動恐怖攻擊，但巴基斯坦迄今拒絕把首腦阿茲哈逮捕，甚至請中國大陸當局在聯合國反對印度申請把阿茲哈列入聯合國恐怖份子黑名單中。

由於印度軍方基地已是第二度遭到疑似來自巴基斯坦的恐怖份子攻擊，印度軍方主張跨境還擊，印度總理莫迪目前還在思考採取什麼有效還擊巴國的方式，雙方關係非常緊張。1050920

(中央社)