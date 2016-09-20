未來主人翁參訪 體驗警察工作

新北市中和二警分局積穗派出所舉辦犯罪預防宣導活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和二警分局積穗派出所警員許哲瑝日前擔任接待幼兒園參訪，並舉辦犯罪預防宣導活動；連城幼兒園老師帶20名孩童一同響應，至派出所參觀與體驗外勤員警的工作情形。

小朋友看到警用手槍、長槍及盾牌等裝備，都欣喜若狂地想嘗試，在警員陪同下，讓小朋友感受平時警察叔叔應勤裝備的重量，此外播放警政署最新拍攝的犯罪預防宣導影片，孩子們都看得相當入迷，加上遊戲以及有獎徵答等互動式教學，灌輸小朋友正確觀念，使得來派出所校外教學的小學生都不亦悅乎、收穫滿滿。

承辦該業務巡官張志謙表示，本身非常喜歡小孩子，每次舉辦活動時，都盡心盡力與小孩互動，來參觀的小朋友都開心的與警察哥哥留下合照，也有不少人把警察哥哥當成自己的偶像，說以後也要當帥氣的警察。

(中時)