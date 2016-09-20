萬能科大與台中精機、科冠國際 成立產學合作平台
桃園市中壢區萬能科技大學與台中精機、科冠國際共同成立「萬能科技大學精科產學合作平台」，萬能科大校長莊暢20日與台中精機公司董事長黃明和簽署產學合作備忘錄，並為產學合作平台進行揭牌。
萬能科大斥資數千萬，採購多台CNC銑床、CNC車床、車銑複合加工機及五軸同動切削加工中心機，希望育航空精密零組件製造加工人才。
莊暢表示，學校位於桃園航空城範圍，這次與台中精機合作成立「萬能科技大學精科產學合作平台」，將培育航空精密製造、檢測與多軸數值控制切削加工技術專業人才，為台灣的航空產業人才貢獻一份心力。
黃明和表示，該平台成立後，可增進產學密切技術經驗交流，萬能科大也將成為桃園航空城相關業界的技術研發基地，以及企業截流人才、提前培訓人力的儲訓基地。
(中時)
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