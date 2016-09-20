收視慘輸腰斬不夠衰 張赫新劇爆欠全劇組薪資
39歲韓星張赫早前因與張娜拉合作《開朗少女成功記》爆紅兩岸，正當演藝事業準備迎來高峰時，卻被爆出花錢買假病歷逃兵的醜聞，退伍後人氣似乎再也回不去，今年唯一電視劇作品《Beautiful Mind》收視慘敗，不僅最後被迫腰斬，現在還被爆出積欠全劇組員工薪資，可謂雪上加霜。
張赫在退伍之後積極復出，2010年出演古裝劇《推奴》獲得諸多媒體及獎項肯定，重新再創事業高峰，但自此之後演藝表現似乎未能在進一步，與老搭檔張娜拉2度合作韓版《我可能不會愛你》，雖然令他獲得MBC男子迷你劇最優秀演技賞，但收視反應卻不如預期，今年推出新劇《Beautiful Mind》，即便找來曾寫過夯作《成均館緋聞》的編劇撰寫劇本，還請到新生代女星朴素淡攜手主演，不過收視卻慘輸同時段、同性質劇作《Doctors》5倍，令電視台決定將原訂16集砍成14集，形同被迫腰斬。
只是於上月初播映的最後2集收視慘跌至2.8%與3.2%，創下開播以來最低收視，無疑是對張赫再次打擊，結果近日又有報導指出，《Beautiful Mind》製作組至今仍拖欠包含主演在內的全體劇組人員薪資，有部分演員所屬事務所披露，指稱製作組原先承諾會在中秋連價錢解決，未料卻一拖再拖，他們現在只能耐心等待。而KBS方今日則表示，與外資製作社的交涉已進入最後階段，拖欠薪資近日將會得到解決。
(中時電子報)
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