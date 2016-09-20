拜登：推動癌症防治台灣為合作對象之一
美國副總統拜登在紐約舉行的社會善心高峰會宣布，將與台灣等9個國家的癌症防治機構合作，加速推動癌症預防與治療。
拜登在紐約舉行的2016年社會善心高峰會（SocialGood Summit）表示，希望到2030年，癌症會在世上消失，大家有義務現在就出手襄助，而不是等到明天。
為了達到目標，拜登宣布，將透過1月啟動的全美抗癌登月計畫（National Cancer Moonshot initiative）的3個步驟，加速推動癌症治療與預防。
拜登在演說中表示，首個步驟是與加拿大、中國、德國、瑞士、台灣、日本和南韓等國家的醫學機構，就蛋白質基因組學進行研究合作；並與塞爾維亞、瑞典與日本就癌症預防、檢測、治療與研究展開合作對話。
此外，美國能源部也會與挪威合作，分享25年來的170萬個子宮頸檢查資料，尋找診斷與治療模式。
拜登同時宣布，美國國家癌症研究所將出資，與多國合作，在世界各地創設多個區域癌症研究中心，降低全球癌症研究的差異。國務卿凱瑞（John Kerry）也承諾將強化醫學科研的雙邊合作，支持抗癌登月計畫。
拜登的兒子波伊（Beau Biden）於2015年5月因腦癌病逝，享年46歲。波伊過世對拜登及其家人的影響極大，此後拜登投入全球癌症防治工作。1050920
(中央社)
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