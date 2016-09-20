阿卡貝拉天團來台 獻唱麥可傑克森組曲

來自美國的阿卡貝拉天團「五聲音階（Pentatonix）」今晚在台北開唱，5名成員的人聲搭配燈光、舞台設計與音控的完美搭配，宛如精彩舞台劇，今晚也帶來經典的麥可傑克森組曲。

「五聲音階」在全球創下高達15億次的Youtube點擊率，去年與今年一連拿下兩座葛萊美獎，也是史上唯一一個人聲團體稱霸告示牌冠軍紀錄，高人氣的他們，全球巡迴演出場場爆滿。

「五聲音階」今晚首度來台開唱，吸引將近2500名粉絲到場，他們以炫目的舞台燈光、高唱「Cracked」開場，並帶動台下觀眾一起用手打拍子，氣氛相當high。主要節奏Kevin Olusola還以流利的中文向台下喊「台灣大吼」，並介紹接下來要演唱的歌曲，讓台下觀眾一陣驚呼。

今晚也翻唱不少知名曲目，包括小賈斯汀（JustinBieber）的「Love Yourself」、謎幻樂團（Imagine Dragons）的「Radioactive」、 梅根崔娜（Meghan Trainor）的「NO」以及經典的麥克傑克森（Michael Jackson）組曲。1050920

(中央社)