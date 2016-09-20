東南亞共乘服務業者Grab 籌資7.5億美元

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優步（Uber）東南亞最大勁敵Grab表示，透過由日本電信巨擘軟銀（SoftBank）主導的最新一輪募資取得7.5億美元資金，使其手握現金增至逾10億美元。據聞Grab在此次籌資後估值上看30億美元。

Grab表示，除了軟銀之外，其他還包括現有股東和新參與的投資者，但Grab未透露名稱。

(工商)