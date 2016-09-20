桃市消防局第二大隊　辦國家防災日地震宣導

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桃園市政府消防局第二大隊20日舉行「國家防災日」地震防災宣導暨演練活動。（楊明峰翻攝）

桃園市政府消防局第二大隊20日在中壢區大崙國小舉辦「國家防災日」地震防災宣導暨演練活動，為學生進行地震安全演練、學校自衛消防編組演練等，讓學生體驗地震應變，現場並安排射水體驗、緩降機操作、滅火器操作及使用、煙霧室體驗、地震體驗車，學生寓教於樂，瞭解防災相關知識。

(中時)