他曬合照證明身高有160 網虧：麻煩志玲姐姐站起來

陸男子桌球隊主教練劉國梁曬和林志玲合影。（圖／取材自劉國樑微博）

大批網友留言虧教練。（圖／取材自劉國粱微博）

日前里約奧運期間，大陸男子桌球隊主教練劉國梁在旁觀賽時，被部分台灣網友笑稱是「不懂球的胖子」，在網上掀起熱議。昨（19日）他開通微博帳號，首PO文就自我調侃「來啦來啦來啦...我就是那個不懂球的胖子」，相當逗趣，今則曬出和名模林志玲的合照，再拿自己的身高幽默一番。

劉國梁昨和愛徒張繼科、馬龍一起出席活動，出席者名單還有名模林志玲，他便趁機在後台要求合照，今則PO出兩人合影，逗趣寫下：「我記得有個別隊員和粉絲一直在好奇我的身高，甚至還質疑有沒有160……自己看圖參考啊」。

原來是因為之前奧運期間，男乒隊員方博有次開直播和球迷互動，有人問他教練身高多少時，方博竟回答「不太高吧，可能不到160」，才讓劉國梁耿耿於懷。

不過，據官方資料顯示，劉國梁身高168，林志玲身高173，但照片中，他卻比林志玲高出半顆頭，引來大批網友在底下留言猛虧「志玲姊姊的膝蓋辛苦了」、「志玲姐姐，麻煩站起來一下好嗎」、「志玲姐姐人好好！願意配合」，並紛紛標註隊員方博，笑稱教練很記仇，要他小心了。

(中時電子報)