六月產後為公益復出 穿XS太腰瘦！
六月7月底產下女兒Shinny，剛坐完月子，20日便為了「一塊，拉起愛」關懷貧童公益活動首度曝光，產後不到兩個月的她透露已瘦回47公斤，且拜認真綁束腹所賜，現在連褲子都穿XS；因為漲奶，罩杯也升級2個Cup，豐滿上圍已達人生巔峰。她自嘲上一胎有點「貧乳」，兒子Star喝不飽還得靠配方奶補充，這一胎則是奶爆量，「Shinny天天可以吃到飽、無限暢飲」！
女兒有著圓滾滾的大眼睛和立體的五官輪廓，激似混血寶寶，一直被誇好可愛。六月開玩笑說：「因為爸爸是法比歐啊！」還誇對方很盡責，她生產第一天就去醫院看她。至於老公李易，這兩個月很盡責地黏在身邊照顧她，不過她說，兩人本來就不是很黏膩的夫妻，這兩個一直黏在一起感覺有點怪，每天到了晚上8點，她就催促老公：「你可以回家餵貓了吧？」
由於即將全面復工，女兒也和兒子一樣，每週4天住在保姆家，原本一天加起來睡不到5小時的她笑說，女兒送去保姆家第一天，她就嘗到產後第一次連續昏睡7小時的滋味。她也放話要再接再厲，兩年生一個，總共要生4個，還開玩笑說，如果老公不同意，「我可以找別人」。
(中時)
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