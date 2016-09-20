希臘小島難民營大火 鎮暴警察進駐
希臘警方今天說，列士波斯島難民營發生衝突和大規模火勢，當局逮捕涉嫌肇事9名移民，並派出鎮暴警察部署。約5000人昨晚因大火逃出難民營。
法新社報導，莫瑞亞（Moria）難民營裡不同國籍難民昨天打起群架，數十個帳篷起火，約5000移民被迫逃離。
警方消息人士說，被捕的人包括阿富汗和伊拉克人，以及塞內加爾、敘利亞和喀麥隆等國籍各1人，涉嫌暴力導致火警遭羈押。
這名消息人士說：「（島上）已恢復平靜。」還說，當局已派遣40名鎮暴警察進駐列士波斯島（Lesbos）。但「情況仍有變化」。
警方指出，打群架蔓延全難民營時有人縱火，火勢摧毀60個組合屋結構、100個帳篷和提供難民營服務的3個貨櫃屋。
希臘媒體畫面顯示，難民營起火，婦女抱著嬰兒奔逃。英國「衛報」（Guardian）報導，並未傳出有人員受傷。
根據路透社，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）表示，火災部份與居住條件簡陋有關，加上普遍瀰漫不確定感。
國際救援委員會（IRC）希臘負責人納夫羅吉第斯（Panos Navrozidis）說：「昨夜的火災...象徵歐洲對難民危機回應的不足。」
目前還不清楚火災原因，但是希臘媒體指出，有謠言說數百人會遭遣返，於是爆發衝突。
列士波斯島警察說，莫瑞亞近60%營地毀於火勢。政府消息人士說，將儘速重建莫瑞亞難民營。（譯者：中央社羅苑韶）1050920
(中央社)
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