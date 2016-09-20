兩台灣人郵包運毒日本落網 重量破紀錄
日本神奈川縣警方今天宣布，逮捕2名涉嫌以國際包裹走私毒品到日本的台灣人。查扣的毒品量是35.6公斤，破日本海關查獲以國際郵包運毒的最重紀錄。
日本神奈川縣警方今天表示，逮捕來自台灣的51歲女性洪小玲與32歲男性王凱正，因為這2人涉嫌以國際郵寄包裹方式走私35.6公斤的安毒到日本，這批安毒估計市價24億9000萬日圓（約台幣7億8000萬元）。
這批以紙箱裝著背包、藉由船運郵件方式運到日本的「貨」於上個月運底，運上日本陸地之後，在神奈川縣的橫濱海關被緝毒犬察覺有毒品反應。
海關用X光機檢查包裹內的180個背包，發現其中178個背包底部夾層暗藏毒品，毒品分裝成360個小包，總重約35.6公斤，重量破日本海關查獲使用國際郵包運毒最重紀錄。
這批安毒的收貨處是橫濱市中區的1家商務旅館。日本警方展開追查，7日在東京新宿車站附近逮捕洪小玲。之後，王凱正要去橫濱這家商務旅館取毒品時，遭日警當場逮捕。2人涉嫌違反日本的興奮劑（毒品）管制法，目前分別被押在不同的看守所。
洪小玲對日警供稱是在餐飲店打工、王凱正供稱是卡車司機。2人都是以觀光名義入境日本，2人都宣稱，不知背包內藏有安毒。
今年5月日警從來自台灣、停靠在沖繩那霸港的1艘動力帆船查扣約600公斤毒品，嫌犯是幾名台灣人。
7月，在台日警方合作下，日警查扣1批來自中國大陸、藏在LED燈具約173公斤毒品，涉案人當中有3名是台灣人。這3個月以來，台灣人走私毒品被日警查獲的數量已將近290公斤。1050920
(中央社)
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