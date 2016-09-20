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俄新戰車T-14阿塔瑪的防護力分析

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T-14
俄國最新坦克T14阿瑪塔式，推測有著絕佳的防護力。(圖/俄星網)

俄國在2015年正式公布最新型戰T-14「阿瑪塔」(ARMATA)，這型坦克雖然外型不像原先概念圖的那般前衛，但確實與過去的俄國坦克很不相同。有些評論甚至認為，它標示了新式坦克該有的的新標準，比所有現役戰車都要優秀。是否真是如此？美國國家利益雜誌(National Interest)的幾位評論家進行了討論，從防護力的角度分析俄國T-14坦克。

俄將購阿瑪塔戰車 總數超過百輛

平心而論，俄國在坦克的研發史上有非常重要的貢獻，在第二次世界大戰期間，蘇聯的T-34戰車憑著獨特斜向裝甲板取得極佳的防護力，這種簡單又堅固耐用的設計，成為日後戰車的重要參考。俄國對坦克的火力也相當重視，在冷戰期間的蘇聯坦克口徑都比同時期的北約與美國坦克來的巨大，從T-64坦克開始，主砲口徑就已經到125公釐，比北約與美國制式的120公釐還要巨大。不過俄國坦克更駭人的是產量，包括T-34在內，日後所有蘇聯的戰車，包括T-55、T-62、T-72的總產量都相當驚人，因此在冷戰期間，北約國家非常懼怕蘇聯的「坦克海」，設想各種辦法攔阻，甚至打算在東西德邊界線上埋上萬枚的核子地雷，幸而沒有成功，卻很能表現北約畏懼的程度。

T-14
T-14阿瑪塔坦克。(圖/俄星網)

但是，由於蘇聯重視火力、機動力與產量，因此防護力就顯得不足了，包括現役的T-80、T-90，俄國坦克的防護力都不到西方的標準；在車臣戰爭當中，許多T-80坦克也被反坦克武器打到砲塔整個翻開，乘員全部犠牲。

T14
T14坦克的砲塔特寫，除上方的光學潛望鏡外，還有毫米波雷達。(圖/伊朗軍事論壇)

不過這次的T-14卻很不同，從外表來看，T-14揚棄了過去俄國龜型低矮的砲塔設計，反而像西方坦克的稜角造型，似乎顯示砲塔的防護力會接近西方標準。更獨特的是，這個一座無人砲塔，以全自動裝填設備來取代過去的車長與裝填手，使得坦克乘員減少到3人，而且由於乘員與砲塔內的彈藥隔離，因此還提升了安全性。除此之外，T-14據稱四週還裝有毫米波雷達可以探知來襲的反裝甲砲彈，再由主動防護系統加以擊落，是除以色列的聖杯系以外，世界第二種實用性的坦克主動防護系統。

雖然無人砲塔能夠提升乘員的安全性，但是它也有一些缺點。乘員必須完全依賴電子感應設備來瞭解自身位置與敵方目標，要是但坦克被擊中損壞了電子設備，那就意味著坦克完全無法作戰，換言之，坦克的續戰能力可能會下降。不過，換個角度來看，假如能大幅提升乘員安全，這樣的代價應該也是能接受的。

俄國T14坦克無疑是以人員安全性為考量的坦克，至於是不是一定比美國M1更厲害?這就很難評估。往往是誰先發現對方並率先開火就決定了勝負。

(中時電子報)

Russia's Armata Tank vs. America's M-1 Abrams and TOW Missile: Who Wins?
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關鍵字：俄國T-14阿塔瑪無人炮塔
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