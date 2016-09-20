投資失利燒炭自殺 新屋男獲警方救回

警方破門救回燒炭自殺。（楊明峰翻攝）

桃園市新屋區葉姓男子，因投資失利負債，近日心情低落，緊閉房門足不出戶，妻子19日晚間發現家中飄出炭味報警。楊梅警分局永安所副所長廖經煒、警員曾俊誠、吳昭男、葉驥獲報趕到，配合消防隊破門進入，發現葉男昏迷躺在臥室床上，一旁有鐵桶及冒煙的木炭，好在葉男好有呼吸、心跳，被員警拍醒後，經不斷勸導，最後打消輕生念頭，讓家屬相當感謝。

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(中時)