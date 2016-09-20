李克強會歐巴馬 強調人民幣不存在續貶基礎
中國國務院總理李克強於美東時間19日下午在紐約會見美國總統歐巴馬。在談及人民幣匯率問題時，李克強強調，中國經濟發展擁有巨大迴旋餘地，呈現穩定向好態勢。人民幣不存在持續貶值的基礎，人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。
李克強也重申了中方在台灣、西藏等問題上的原則立場，歐巴馬則重申，美國政府奉行一個中國政策不會改變。
李克強並指出，經貿合作是兩國關係的「壓艙石」和「推進器」。雙方要共同推動中美投資協定談判早日完成，相互擴大市場准入，為彼此企業提供更好的營商環境與合作預期。雙方要妥善處理經貿摩擦，防止兩國經貿關係受到不必要的干擾，希望美方放寬高技術產品對中國出口限制。
在談及北韓問題時，李克強表示，中方始終堅持朝鮮半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持透過對話協商解決問題。贊同安理會對北韓最近一輪核試驗做出進一步反應，同時希望各方避免採取導致局勢緊張升級的行動，反對美方在韓部署「薩德」系統。
(工商)
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