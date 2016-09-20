網協回應謝淑薇：請公布實際所得數字
中華網協今天針對謝淑薇臉書粉絲團昨天內容回應，請謝淑薇就相關金額匯入其所屬相關帳戶仔細比對查核後，公佈實際所得數字，並請公佈落差何在，而不是沒依據的質疑及影射。
網協秘書長劉中興表示，歡迎謝淑薇前來協會就她個人所提核銷單據方面了解查證。劉中興並再次強調，謝淑薇所提出的質疑皆可查核，協會如有任何造假虛報選手個人補助，願意立刻請辭負責並負擔法律責任，謝淑薇針對個人影射與指控造成名譽損失，劉中興表示非常遺憾，並保留法律追訴權。
謝淑薇昨天在社群網站臉書（facebook）粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」質疑，「若不是教育部公布了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。
網協秘書長劉中興昨天回應，民國94到105年，網協報給教育部體育署的優秀選手補助計畫，光謝淑薇部分是1000多萬元，可查帳。至於其他民間贊助部分，網協未經手。
謝淑薇今天又在臉書質疑，「我也要想想網協什麼時候給了我1000萬過了？」、「不是都是教育部撥的有機會奪牌選手的補助款嗎？印象中也沒有1000萬呀…（這幾天要去掐手指算算）」。
網協晚間發佈新聞稿，並公佈民國94到105年「謝淑薇選手所領訓練補助金額一覽表」，當中只有105年優秀選手培育計畫 (奧培專案)的200萬元尚未核銷，總共金額約1000多萬元。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。