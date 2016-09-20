網協回應謝淑薇：請公布實際所得數字

中華網協今天針對謝淑薇臉書粉絲團昨天內容回應，請謝淑薇就相關金額匯入其所屬相關帳戶仔細比對查核後，公佈實際所得數字，並請公佈落差何在，而不是沒依據的質疑及影射。

網協秘書長劉中興表示，歡迎謝淑薇前來協會就她個人所提核銷單據方面了解查證。劉中興並再次強調，謝淑薇所提出的質疑皆可查核，協會如有任何造假虛報選手個人補助，願意立刻請辭負責並負擔法律責任，謝淑薇針對個人影射與指控造成名譽損失，劉中興表示非常遺憾，並保留法律追訴權。

謝淑薇昨天在社群網站臉書（facebook）粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」質疑，「若不是教育部公布了我這些年拿了5000多萬的補助款，我也不知道自己有過這麼多補助」。

網協秘書長劉中興昨天回應，民國94到105年，網協報給教育部體育署的優秀選手補助計畫，光謝淑薇部分是1000多萬元，可查帳。至於其他民間贊助部分，網協未經手。

謝淑薇今天又在臉書質疑，「我也要想想網協什麼時候給了我1000萬過了？」、「不是都是教育部撥的有機會奪牌選手的補助款嗎？印象中也沒有1000萬呀…（這幾天要去掐手指算算）」。

網協晚間發佈新聞稿，並公佈民國94到105年「謝淑薇選手所領訓練補助金額一覽表」，當中只有105年優秀選手培育計畫 (奧培專案)的200萬元尚未核銷，總共金額約1000多萬元。1050920

(中央社)