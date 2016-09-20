轎車闖紅燈擦撞2輛機車 3人受傷送醫

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士林區承德路、中正路口發生轎車擦撞2輛機車交通事故，警方調閱路口監視器釐清事故肇事責任。（李文正翻攝）

台北市士林區承德路、中正路，晚間8點多，一輛銀色轎車疑似闖紅燈，擦撞2輛機車，造成機車騎士身體挫傷，而轎車駕駛也因緊急煞車，腿部有骨折情形，警方到場處理，發生事故的3人酒測值都是0，警方正調閱路口監視器，釐清肇事責任。

警方表示，轎車行經承德路北往南，機車則是中正路西往東，事故發生後，轎車、機車零件散落，警方除了疏導交通外，還趕緊通知環保局人員到場清理，避免其他用路人發生危險。

(中時)