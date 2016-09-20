海碩男網賽單打 盧彥勳過頭關
高雄海碩國際職業男子網球賽今天上演驚奇，小將吳東霖爆冷擊敗第8種子、美國選手庫德拉（Denis Kudla），而台灣一哥盧彥勳擊敗中國大陸的張擇，獲勝者都闖進第2輪。
持外卡出賽的18歲小將吳東霖，在單打首輪遭遇去年闖進溫網男單16強的美國好手庫德拉，以7比5、7比6（10比8）險勝；盧彥勳則以7比5、6比2勝出。
吳東霖表示，感謝中華民國網球協會及經紀公司海碩整合行銷提供外卡，讓他有機會面對排名這麼高的對手，「賽前剛好在社群網站上看到一些酸言酸語，所以情緒多少有點受到影響，可是站上球場就沒想這麼多，只想盡力打出一場好球，也感謝Wilson、興富發建設、adidas、台塑等贊助商歷年來的幫忙，我會更努力把球打好」。
盧彥勳賽後表示，今天確實比較晚才進入狀況，不過很快讓自己專注在賽場，很高興再次回到海碩盃，在家鄉出賽的感覺真的很不同。1050920
(中央社)
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