黃仁德怕上鏡腫臉 一週減重5公斤

演員黃仁德在戲劇「美好年代」演出季杰一角，角色從高中生蛻變為成年人，他因有容易水腫體質，為了穿上時裝上鏡好看，竟然一週瞬減5公斤，展現驚人毅力。

黃仁德在劇中因為帥氣外型又帶點霸氣的特質，受到網友熱烈討論，但他其實有易胖體質，為了上鏡更好看，積極瘦身，除了找健身教練一對一訓練，飲食也嚴格控制，完全不敢放縱。

黃仁德驚人的毅力，讓他一週就減了5公斤，從剛進劇組時的81公斤，變成75.6公斤，但離他的理想體重70公斤還有差距。他說，因為一胖就會臉腫，上鏡頭不好看，加上旁人的期待，讓他面對誘惑也努力要堅持，「有時候片場很多演員會吃零食，我看了也好想吃，但會跟自己說，我是胖子，所以不能吃。」

外型高大的黃仁德還有個罩門，他笑說，「我不怕鬼，但就怕所有的蟲子，像是蟑螂、蜜蜂。」有一場戲是他看到蟑螂，整個人嚇一跳，他笑稱，「拍的那時候，我只需要演平時的自己就好，驚嚇的樣子完全是真實的。」

黃仁德之前在韓國當練習生，被訓練到接演什麼角色就得像什麼，而外型給人孤傲憂鬱的氣質，所以到目前多半都是詮釋暖男角色，但他其實很想挑戰「壞壞富二代」，期許自己的演技能有更大的挑戰。1050920

(中央社)