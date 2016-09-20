黃仁德怕上鏡腫臉 一週減重5公斤
演員黃仁德在戲劇「美好年代」演出季杰一角，角色從高中生蛻變為成年人，他因有容易水腫體質，為了穿上時裝上鏡好看，竟然一週瞬減5公斤，展現驚人毅力。
黃仁德在劇中因為帥氣外型又帶點霸氣的特質，受到網友熱烈討論，但他其實有易胖體質，為了上鏡更好看，積極瘦身，除了找健身教練一對一訓練，飲食也嚴格控制，完全不敢放縱。
黃仁德驚人的毅力，讓他一週就減了5公斤，從剛進劇組時的81公斤，變成75.6公斤，但離他的理想體重70公斤還有差距。他說，因為一胖就會臉腫，上鏡頭不好看，加上旁人的期待，讓他面對誘惑也努力要堅持，「有時候片場很多演員會吃零食，我看了也好想吃，但會跟自己說，我是胖子，所以不能吃。」
外型高大的黃仁德還有個罩門，他笑說，「我不怕鬼，但就怕所有的蟲子，像是蟑螂、蜜蜂。」有一場戲是他看到蟑螂，整個人嚇一跳，他笑稱，「拍的那時候，我只需要演平時的自己就好，驚嚇的樣子完全是真實的。」
黃仁德之前在韓國當練習生，被訓練到接演什麼角色就得像什麼，而外型給人孤傲憂鬱的氣質，所以到目前多半都是詮釋暖男角色，但他其實很想挑戰「壞壞富二代」，期許自己的演技能有更大的挑戰。1050920
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。