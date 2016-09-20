陸大學生愛滋感染率遞增 八成同性傳播
大陸國家衛生和計劃生育委員會公布數據顯示，2014年青年學生愛滋病感染者占青年感染人群總數的16.58%，2008年為5.77%，增速快於其他年齡層。
其中，性傳播是主要途徑，青年學生中透過男男性傳播感染已達81.6%。
綜合中國大陸媒體報導，大陸江西省南昌市有37所大學出現愛滋病患，共有135例，死亡7例。近4年來，新發學生病例中，男男同性性傳播占83.61%。
南昌市疾病預防控制中心日前發布通告，至2016年8月底，南昌全市已有37所大學出現愛滋病感染者或病人，存活學生愛滋病感染者和病人135例，死亡7例。
南昌市青年學生HIV／AIDS（愛滋病毒／後天免疫缺乏症候群）病例近年快速增加，近5年疫情年成長率為43.16%。2011年至2015年新發學生病例中，男男同性性傳播占83.61%，同性性傳播已成為青年學生感染愛滋病的主要途徑。
報導說，此現象不僅出現在南昌，在全大陸範圍，愛滋病在大學男同性戀群體的感染率也逐年遞增。
專家說，造成這種現象的原因是大學生性觀念開放、隨意。此外，大學生性安全知識缺乏，不知如何保護自己。大學男生購買性服務的情況有所增加，有的男生購買性服務過程中，並未採取安全措施。1050920
(中央社)
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