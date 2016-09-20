11月底未實名 中國電信強制停話
大陸的中國電信今天宣布加快未實名用戶補登進度，所有非實名電話用戶將會在11月底前遭停話，比原計劃提前半年以上。
新華社報導，中國電信相關主管近日在湖北武漢舉辦的中國大陸國家網絡安全博覽會上表示，已加快未實名用戶補登進度。10月開始分批次對非實名電話（包括固話及手機）單停（只能打進、不能打出）；11月底前對所有非實名電話用戶雙停（不能打進、也不能打出），比原計劃提前半年以上。
報導說，自去年11月1日公安部等聯合展開打擊治理通訊網路新型違法犯罪專項行動以來，中國電信配合對涉嫌通訊網路違法犯罪號碼已進行18批次停話，涉及手機號碼多達1萬6483個。1050920
(中央社)
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