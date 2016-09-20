印尼首都省長選舉 華裔鍾萬學拼連任
印尼執政黨民主奮鬥黨今天提名華裔的現任首都雅加達省長鍾萬學與搭檔副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat），明年競選連任。
鍾萬學是客家後裔、今年50歲，人稱「阿學」（Ahok），曾擔任國會議員及東勿里洞縣長。他在前首都雅加達省長佐科威競選總統勝選，於2014年10月20日就任總統後，獲委任為雅加達省長，是印尼首位首都華裔省長。
鍾萬學自擔任副省長、省長以來，摃上省政府官僚體系，多次要求不願參與透明改革的官員走人，也成為許多官員心中的「鬼見愁」，但卻博得雅加達民眾一致喝采。
他在省長任內推動多項改革，包括拆除紅燈區、整治芝利翁河（Ciliwung）抗洪防災、實施單雙號車牌通行交通管制，改善雅加達交通壅塞問題。他也大力整頓怠惰、貪腐公務人員，節省省政府預算開支等。
值得注意的是，鍾萬學身具華裔及基督徒兩種印尼少數族群的背景，但他大刀闊斧改革的作風，深受民眾愛戴，讓他在雅加達的人氣如日中天。
鍾萬學並不是民主奮鬥黨成員，他先前有意以獨立參選人身分競選連任明年雅加達省長大選，但恐會面對包括泗水市長麗斯瑪（Tri Rismaharini）等民主奮鬥黨政治明星挑戰。
民主奮鬥黨今天提名鍾萬學競選連任，為這場眾所矚目的選戰拍板定調。目前鍾萬學在各項民調中，都享有逾4成的支持度，遙遙領先對手，如今加上在中央及地方已全面執政的民主奮鬥黨力挺，他很有希望在明年雅加達省長選舉中勝出連任。1050920
(中央社)
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